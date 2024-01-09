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Lou Esposito expected to join the Memphis staff

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

The Memphis Tigers have found their replacement for defensive line coach Kyle Pope and it's a familiar face.

Sources tell TigerSportsReport that Memphis is expected to hire Western Michigan Defensive Coordinator Lou Esposito as their new defensive line coach.

Esposito earned $224,000 at Western Michigan and is expected to make a nice bump in pay to come back and coach for his alma mater where he played offensive line from 1997-2000.

Memphis Football
Lou Esposito (wmubroncos.com)
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Western Michigan has had a good defensive over the years under Esposito's leadership. They were 21st in 2021 and 39th in 2022. They were also 18th in tackles for loss in 2021.

When he played at Memphis, Esposito was a four-year letterwinner and served as the team captain in 1999 and 2000.


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