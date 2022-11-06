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Memphis makes recruiting statement

Leon Taylor • TigerSportsReport
Staff Writer
@Leontaylor1983
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The University of Memphis made some noise in recruiting this weekend. Mikey Williams and JJ Taylor are two big time prospects in The Class of 2023, and were in Memphis for a visit. The visit was more than just great, as both senior prospects committed Saturday. This morning 6-foot-8 forward David Tubek also committed to Memphis. There will be more details on Tubek in the next article.


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