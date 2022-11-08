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Memphis Tigers Basketball vs Vandy Highlights

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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Check out some of the highlights from the 76-67 win over Vanderbilt


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