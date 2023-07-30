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Predicting the 2-Deep depth chart

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis fall camp start this week and there's going to be a lot of positions battles to watch. We'll take a look at roster and predict the 2-deep depth chart before camp begins.

We'll then compare our prediction with they release their first 2-deep chart before the season opener to see how accurate we were.

Let's take a look at our picks

Memphis Tigers Football
Memphis Tigers Football (© Justin Ford)

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