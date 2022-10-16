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Remaining Games & Win Odds

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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The Memphis Tigers are 4 points from being 6-1 but they are 4-3 with 5 games left on the schedule. What are the odds for the rest of the schedule? Let's take a look.

Memphis Tigers Football

Oct 22 @ Tulane

Memphis Tigers Football

Tulane is next on the schedule and the Green Wave are 6-1 and 3-0 in the conference. According to ESPN Analytics the Tigers only have a 31.7% chance in this game. TeamRankings has the Tigers with a 34% chance.

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