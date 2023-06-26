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Tyrell Marshall on why he committed to Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Navarre (FL) Cornerback Tyrell Marshall took a visit to Memphis this past weekend and came away impressed.

"It was great. I loved it. My family loved it. Coach Clark and Coach Silverfield really made it feel like home," Marshall told TigerSportsReport.

Memphis Tigers Football
Tyrell Marshall

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