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2023 Schedule Superlatives for Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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With college football nearly here, it is time to take one final look at Memphis' 2023 schedule and determine which games will be the toughest and which ones might give us some big surprises. Let's take a look.


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