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3-star Kavion Benton on why he committed to Memphis

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers have been trying to keep the local talent home and they got a big commitment from Southwind star Kavion Benton. The 6-foot-3 245 lbs. defensive end chose Memphis over Florida, Oregon, Louisville, Tempe, and MTSU.

Why Memphis?

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Memphis Football
Kavion Benton (Nick Lucero/Rivals.com)
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