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Analyzing the Memphis offense in the 1st quarter

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers have started slow in the fist quarter in the last few games. We use SportSource Analytics to see what is going on.

Take a look.

Memphis Football
Memphis wins the Battle of the Bones (Chris Day/The Commercial Appeal-USA TODAY NETWORK)

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