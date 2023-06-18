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Arrington Maiden talks about Memphis commitment

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers have commitment #3 of the 2024 class. College Station (TX) quarterback Arrington Maiden made his official visit to Memphis this weekend and he found that Memphis is where he wanted to be and committed.

Memphis Tigers Football
Arrington Maiden

Last season he threw for 2,286 yards with 18 touchdowns. He also had 105 rushing yards with 4 rushing touchdowns.

He decided to commit to Memphis over Boston College, Tulane, UTSA, and Utah State.

Why did Maiden choose Memphis?

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