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Assistant Coach Hot Board

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

The Memphis Tigers are in need of a couple of assistant coaches with the departure of Matt Barnes to Mississippi State and Kyle Pope not returning to Memphis. Jordan Hankins was promoted to defensive coordinator but will still coach the linebackers.

Beside defensive line coach, which other position will need to be hired?

We list some coaches who we think deserve a look.

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