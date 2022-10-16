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Feels like 2018?

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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Think back to the 2018 season. The Tigers were 4-3 after 7 games. The Tigers are 4-3 this year. Both were disappointing starts to the season. Memphis plays Tulane next to see if they can get back on the right track. Back in 2018 they were hammered by Mizzou 65-33 to fall to 4-4.

Folks wanted Mike Norvell fired. Let's look back at some of the tweets

How did the 2018 team finish?

Norvell and staff finished the regular season at 8-4 and 5-3 in the conference. They were in a 3-way tie with Tulane and Houston at 5-3 and because Memphis beat Houston and Tulane they were the ones that went to the AAC Championship game.

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