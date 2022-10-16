PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-10-16 18:22:01 -0500') }}
football
Edit
Feels like 2018?
Bryan Moss
•
TigerSportsReport
Publisher
Think back to the 2018 season. The Tigers were 4-3 after 7 games. The Tigers are 4-3 this year. Both were disappointing starts to the season. Memphis plays Tulane next to see if they can get back on the right track. Back in 2018 they were hammered by Mizzou 65-33 to fall to 4-4.
Folks wanted Mike Norvell fired. Let's look back at some of the tweets
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibm8iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJlIE1pa2UgTm9ydmVsbDwvcD4mbWRhc2g7IENsYWNrIChAam9z
aGNsYWNrbGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pvc2hj
bGFja2xlci9zdGF0dXMvMTA1MTI0NTg3OTYxMTU5NjgwMD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEzLCAyMDE4PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9O
b3J2ZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9Ob3J2ZWxsPC9h
PiB5b3UgYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJhZHlX
aGl0ZTIyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJhZHlXaGl0ZTIyMzwv
YT4gc3VjayBhc3MuVGFrZSB0aGF0IGJ1bGwgc2hpdCBiYWNrIHRvIEFTVS4g
V2UgZG9u4oCZdCB3YW50IGl0IGRvd24gaGVyZS4gQWxsIHRoZXNlIG5pY2Ug
Z3V5cyBvbiB5b3VyIHRlYW0uIFdoZXJlIHRoZSBnb29ucy4gV2hlcmUgdGhl
IGd1eXMgdGhhdCBoaXQgc2hpdCBhbmQgeeKAmWFsbCBzaGl0LiBBbmQgeW91
IERjIGFuZCBkZWZlbnNlIHN1Y2ssIGZpcmUgdGhlIHdob2xlIHN0YWZmIGlu
Y2x1ZGluZyB5b3VyIHNlbGY8L3A+Jm1kYXNoOyBKb2hubnkgY2FnZSAoQEpv
aG5ueWM1NjkzNzA3OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K
b2hubnljNTY5MzcwNzgvc3RhdHVzLzEwNDU4NzM4NzY4NTE0NDU3NjE/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI5LCAyMDE4PC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
How did the 2018 team finish?
Norvell and staff finished the regular season at 8-4 and 5-3 in the conference. They were in a 3-way tie with Tulane and Houston at 5-3 and because Memphis beat Houston and Tulane they were the ones that went to the AAC Championship game.
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.