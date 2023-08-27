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Five bold predictions for Memphis football in 2023

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

It's finally here. Game week. The Memphis Tigers will kick off their 2023 football season this Saturday against Bethune-Cookman.

Memphis head coach Ryan Silverfield got off to a fast start with a 8 win season his first year but the past two seasons haven't been what he had hoped for. This season feels like it's a must win season.

Here are five predictions I'm making for the upcoming season.

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Memphis Tigers Football
Memphis Tigers Football (Joe Rondone/The Commercial Appeal/USATSI)
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