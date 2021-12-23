 Memphis Tigers Football
News More News
{{ timeAgo('2021-12-23 21:34:37 -0600') }} football Edit

Hawaii backs out of the Hawaii Bowl

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Hawaii announced that they will not participate in the Hawaii Bowl.

The reasons they will not participate in the game is due to COVID-19 issues, season-ending injuries and transfers. Sources have told TigerSportsReport that several Hawaii players did not want to play the game.

Hawaii tweeted that they were not participating less than 24 hours before the game was scheduled to kickoff.

The EasyPost Hawaii Bowl official Twitter account confirms the Bowl game will be cancelled.

"We are very disappointed to hear that Hawai'i will be unable to participate in the EasyPost Hawai'i Bowl on Friday," Memphis head football coach Ryan Silverfield said.

"We hope that Hawai'i players and staff get healthy soon. I'm upset for our seniors and the rest of the team that battled this season to earn this opportunity. We've had terrific time here in Hawai'i as a program and we are sad our trip ended this way."

Memphis Players React

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}