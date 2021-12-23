Hawaii backs out of the Hawaii Bowl

Hawaii announced that they will not participate in the Hawaii Bowl.
The reasons they will not participate in the game is due to COVID-19 issues, season-ending injuries and transfers. Sources have told TigerSportsReport that several Hawaii players did not want to play the game.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYXdhaeKAmGkgd2lsbCBub3QgcGFydGljaXBhdGUgaW4gRWFzeVBv
c3QgSGF3YWnigJhpIEJvd2wuPGJyPjxicj7igJxUaGUgcmVjZW50IHN1cmdl
IGluIENPVklELTE5IGNhc2VzIGhhcyBmb3JjZWQgdXMgdG8gbm90IHBhcnRp
Y2lwYXRlIGluIHRoZSBnYW1lLiBXZSBhcmUgZGlzYXBwb2ludGVkIGZvciBv
dXIgcGxheWVycywgY29hY2hlcywgYW5kIGZhbnMu4oCdLSBBdGhsZXRpY3Mg
RGlyZWN0b3IgRGF2aWQgTWF0bGluLiA8YnI+PGJyPuKeoe+4jyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vT3hMNU5iYmx0dSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL094TDVO
YmJsdHU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vUk5tOW9zaUpWIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vb1JObTlvc2lKVjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBIYXdh
aWkgRm9vdGJhbGwgKEBIYXdhaWlGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IYXdhaWlGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ3NDIxMzMx
NDcyMDc5MjU3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyNCwg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Hawaii tweeted that they were not participating less than 24 hours before the game was scheduled to kickoff.
The EasyPost Hawaii Bowl official Twitter account confirms the Bowl game will be cancelled.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2RnSUxSaER1OG4iPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9kZ0lMUmhEdThuPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVhc3lQb3N0
IEhhd2FpJiMzOTtpIEJvd2wgKEBIYXdhaWlCb3dsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhd2FpaUJvd2wvc3RhdHVzLzE0NzQyMjAwNDM0
NDEzNjkwODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjQsIDIw
MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
"We are very disappointed to hear that Hawai'i will be unable to participate in the EasyPost Hawai'i Bowl on Friday," Memphis head football coach Ryan Silverfield said.
"We hope that Hawai'i players and staff get healthy soon. I'm upset for our seniors and the rest of the team that battled this season to earn this opportunity. We've had terrific time here in Hawai'i as a program and we are sad our trip ended this way."
Memphis Players React
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+YqiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vamZaTXAwbmRlbyI+
aHR0cHM6Ly90LmNvL2pmWk1wMG5kZW88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9obiBU
YXRlIElWIChASm9oblRhdGVfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0pvaG5UYXRlXy9zdGF0dXMvMTQ3NDIyMzI0Njg3ODc3NzM0OD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+kpvCfj77igI3imYLvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2dJVjNvUEZSVW0iPmh0dHBzOi8vdC5jby9nSVYzb1BGUlVtPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IER5bGFuIChAZGlsbHlfcGlsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9kaWxseV9waWxsL3N0YXR1cy8xNDc0MjIyOTUxNDkwNjc4
Nzg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI0LCAyMDIxPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGF04oCZcyBhbGwgc2hlIHdyb3RlLiDwn5KZ8J+knvCfj748L3A+
Jm1kYXNoOyBTZWFuIER5a2VzIChAU25hZ0R5a2VzNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TbmFnRHlrZXM1L3N0YXR1cy8xNDc0MjI5MTA3
MDIxOTQyNzkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI0LCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5KUIGZvciBteSBzZW5pb3JzIOKApiDwn5KUIGZvciBhbGwgdGhl
IGhvdXJzIHNhY3JpZmljZWQgYnkgbWFueSBwZW9wbGUgdG8gcGxheSB0aGlz
IGdhbWUganVzdCBmb3IgdGhpcyB0byBoYXBwZW7igKYgSSBndWVzcyBpdCBq
dXN0IHdhc27igJl0IGluIEdvZOKAmXMgcGxhbi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2luZHVldGltZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2luZHVldGltZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0NJQ08/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDSUNPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSktTP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSktTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNldGggSGVu
aWdhbiAoQHNldGhfaGVuaWdhbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9zZXRoX2hlbmlnYW4vc3RhdHVzLzE0NzQyMzI3ODQ1NDE0Nzg5MTI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjQsIDIwMjE8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==