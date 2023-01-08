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football
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Jaylen Johnson commits to Memphis
Bryan Moss
•
TigerSportsReport
Publisher
The Memphis Tigers picked up another commitment from the transfer portal when Ohio State defensive back
Jaylen Johnson made his decision known via Twitter.
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Johnson was a 3-star coming out of high school when he committed to Ohio State. He was the GCL co-Defensive Back of the Year and a first-team Ohio Prep Sportswriters Association Division II All-Southwest District selection.
Johnson has 3 years of eligibility.
Here's his high school highlights.
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