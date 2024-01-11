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Memphis Basketball Head Coach Penny Hardaway postgame presser

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

Memphis Basketball Head Coach Penny Hardaway met with the media following Wednesday night's 107-101 victory over UTSA.


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