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Memphis Football: Five burning questions heading into AAC Media Days

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The 2023 Memphis football season will be here soon. This week head coach Ryan Silverfield will bring quarterback Seth Henigan, offensive lineman Jacob Likes, defensive lineman Jaylon Allen, and Safety Simeon Blair.

Here's 5 burning questions leading into the AAC Media Day and the football season.

Memphis Tigers Football
AAC Media Days

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