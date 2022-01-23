Memphis picks up JUCO DB Joseph Norwood

Memphis picked up commitment number 20 today when New Mexico Military Institute defensive back Joseph Norwood made his commitment to Memphis.
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Norwood, 6-foot-0, 180 lbs., had an impressive 10 interceptions for NMMI this past season as well as 47 total tackles.
He helped NMMI win the NJCAA National Championship this season. He will have 2 years of eligibility left.
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