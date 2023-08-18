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Memphis Running Backs Profile

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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The Memphis Fall Camp is just about halfway done and the regular season is 2 weeks away. The battle at running back is raging on and while there's no clear #1 at this point, we'll take a look at each of the top 4 candidates and use SportSource Analytics to see their analytical profile.

Memphis Tigers Football
Jevyon Ducker (© Chris Jones/USATSI)

Jevyon Ducker

The first running back we'll look at is Jevyon Ducker. He had the most rushing attempts of the running back corps. Per SportSource his Efficiency % is 51.8%.

Here's his strength profile.


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