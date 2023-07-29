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Nate Thomason talks Memphis commitment

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers picked up their 12th commitment of the 2024 recruiting class when Helena (AL) LB Nate Thomason announced his commitment via social media. The 6-foot-2 207 lbs. linebacker chose Memphis over Army, Navy, Air Force, and the Ivy League schools.

Memphis Tigers Football
Nate Thomason (@NateThomason8)

Why did he pick Memphis?

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