Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Ranking Ryan Silverfield

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Ryan Silverfield guided the Memphis Tigers to a 10-3 this year with a 36-26 Liberty Bowl victory over Iowa State. With the help of SportSource Analytics, we take a look at where the Tigers head coach ranks against the other head coaches in the NCAA.

DON'T HAVE TSR PREMIUM YET? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

Memphis Football
Memphis HC Ryan Silverfield (© Chris Day/The Commercial Appeal / USA TODAY NETWORK)
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement