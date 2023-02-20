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Running Backs Profile

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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Spring practice is a month away and one of the position battles to watch is at running back. We already did an article profiling Memphis quarterback Seth Henigan. Now we'll turn our attention to the running backs. Let's take a look at their strength profile.

Memphis Tigers Football
Jevyon Ducker (© Chris Jones/USATSI)

Jevyon Ducker

The first running back we'll look at is Jevyon Ducker. He had the most rushing attempts of the running back corps. Per SportSource his Efficiency % is 51.8%.

Here's his strength profile.


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