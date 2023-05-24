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Taccofah Lewis commits to Memphis
Bryan Moss
•
TigerSportsReport
Publisher
The Memphis Tigers got commitment #1 of the 2024 class when 3-star offensive lineman Taccofah Lewis made his commitment known via Twitter.
Taccofah Lewis (Rivals.com)
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Lewis went to the National Underclassmen Combine earlier in the year and this is what Rivals had to say about him.
"He’s a great-looking offensive lineman who moves his feet incredibly well and once he gets his hands on someone, the rep is over. The 2024 three-star from Pearl, Miss., has a great frame, moves well and does not back down from competition. Power Five offers could be on the way."
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