TigerSportsReport - The 1st 48 returns and Warren decommits

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basketball
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The 1st 48 returns and Warren decommits
TSR Staff
TigerSportsReport.com
The 1st 48 is returning to Memphis. Tyler Harris announced via Twitter that he's transferring to Memphis.
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Harris spent his first 2 years at Memphis before transferring to Iowa State. Last season for Iowa State he scored 7.5 points a game.
That wasn't all the news for the Tigers today, Davion Warren announced that he has decommitted from Memphis.
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