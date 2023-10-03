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Analyzing the 4-1 Memphis Tigers Defense

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers are 4-1 after 5 games of the 2023 football season. They were 4-1 last year too before they lost their next 4 games. Memphis fans hope that won't happen again this year.

Memphis has a bye this week so it's a good time to use SportSource Analytics to see what areas Memphis is doing well and what areas still need improvement. Have they improved from last year? Let's take a look.


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Memphis Football
Memphis vs Missouri (© Abigail Landwehr/Tribune / USA TODAY NETWORK)

Defensive Hard Stops

SportSource Analytics ranks and sorts all FBS Teams (since 2005) according to results of their defensive domination in games. ‘Hard Stop %’ is the percentage of possessions that the defense forced a turnover, created ’3 and Out’, or made a 4th Down stop. Ranking only showing games versus FBS opponents.

Where does Memphis rank?

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