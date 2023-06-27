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Brady Kluse talks Memphis commitment
Bryan Moss
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TigerSportsReport
Publisher
The Memphis Tigers pick up their 6th commitment of the 2024 class when Kennesaw (GA) Harrison wide receiver Brady Kluse made his commitment known via social media.
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Kluse took an official visit to Memphis a couple of weeks ago and was impressed with Memphis.
"It was awesome. My family and I really enjoyed it," Kluse told TigerSportsReport.
His favorite part of the Memphis visit was being able to spend a lot of time with the coach’s and the players.
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