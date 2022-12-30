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Larry Smith announced as new Memphis WR Coach

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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The University of Memphis announced it has hired Larry Smith to replace David Glidden as wide receiver coach.

Smith joins Memphis after spending the past 7 years at UAB.

“We are very excited to add Larry to our staff. He’s a dynamic coach and will be a tremendous asset to our wide receivers and our entire program,” Silverfield said in the press release.

Smith played quarterback at Vanderbilt from 2007-11 and started 27 games in his career. He spent three years coaching at Jacksonville State before joining UAB in 2016.

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