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Looking at Boise St Predictive Analytics

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

The Memphis Tigers look to improve to 4-1 on the year when they face Boise St. Saturday at 3pm CST on ESPN2.

With the help of SportSource Analytics, we take a look at the Boise State Broncos and look at their predictive analytics.

Memphis Football
Ashton Jeanty (© Brian Losness/USATSI)

* Efficient Run/Pass = Any Run/Pass that gains 40% of req. yards on 1st down, 50% on 2nd down, and a conversion on 3rd or 4th down.

** Big Play is any pass of 15+ yards or a rush of 12+ yards.


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Coming Out Tendencies – First 3 Plays of the Drive

1st 3 plays of the drive Overall
Play Pattern # % Avg. Drive Scoring % 3 &amp; Out %

Pass-Pass-Pass

13

7.5%

9.4

15.4%

61.5%

Pass-Pass-Run

7

4%

37.6

28.6%

0%

Pass-Run-Pass

15

8.7%

28.8

33.3%

40%

Pass-Run-Run

11

6.4%

45.9

72.7%

18.2%

Run-Pass-Pass

22

12.7%

31.5

45.5%

18.2%

Run-Pass-Run

9

5.2%

39.6

55.6%

11.1%

Run-Run-Pass

31

17.9%

28.2

38.7%

22.6%

Run-Run-Run-

49

28.3%

34.9

40.8%

22.3%
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