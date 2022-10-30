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Memphis Basketball post game presser Memphis 96, Lane 62

Leon Taylor • TigerSportsReport
Staff Writer
@Leontaylor1983

Memphis head coach Penny Hardaway talks to the media after the preseason win against Lane College


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