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Memphis vs Missouri preview/prediction

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss

The battle of the Tigers will tipoff on Friday at 8pm CST in Columbia (MO) as the 1-0 Memphis Tigers will battle the 1-0 Missouri Tigers on the SEC Network.

With the help of SynergySports, we analyze the matchup and give a prediction on who we think wins the game.

Memphis Basketball
Sean East (Megan Fox)

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