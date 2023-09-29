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QB Profiler™: Seth Henigan

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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There's been a lot of chatter that Memphis quarterback Seth Henigan has regressed or hasn't progressed or that he's the same quarterback he was when he was a freshman. Is that really the case?

With the help of SportSource Analytics, we let the facts do the talking instead of our feelings. Let's go look at some facts.

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Memphis Football
Memphis QB Seth Henigan (© Chris Jones/USATSI)

Overall Passer Rating, Efficiency, PFF Grade

The first category we'll look at is Overall Passer Rating. What's his passer rating in his freshman, sophomore, and so far this year in his junior year through 4 games?

We'll also throw in his passing Efficiency % and his passing PFF grade for each year.

Overall Passer Rating, Efficiency, PFF Grade
Year Overall Passer Rating Efficiency % PFF Grade

2021 (Fr)

98.9

48.3%

70.1

2022 (Soph)

97.0

51.6%

80.6

2023 (Jr)

95.3

54.4%

75.1
All stats are by SportSource Analytics and PFF

Passing Accuracy

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