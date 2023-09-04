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Recruits react to Memphis' 56-14 win over BCC

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

Memphis opened the season with a 56-14 win over Bethune-Cookman and they also hosted a number of recruits on Saturday, What did they think of the game and visit?

Memphis Tigers Football
Tracy Jackson

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What did Jackson think of the Memphis game?

"I really liked it. I enjoy the atmosphere of The U of M. Coach Myers show me a lot of love!"

What was his favorite part of the visit?

"Love talking to the coaches and getting to know Coach Silverfield. I can tell he loves my game."


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