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Recruits react to Memphis' season so far

Bryan Moss • TigerSportsReport
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@RivalsBmoss
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The Memphis Tigers have a 4-4 record so far this season. If you listen to any of the sports radio shows or read any on the social media content you'll hear or see fans are not happy with the season.

Some fans have lost faith in this staff and season.

How do the current Memphis commits feel? Have they lost hope or faith? Is there commitment wavering? Let's find out

Kaleb Black committed to Memphis back in June. Does Black try to watch all the Memphis games he can?

"Yes sir, I try to watch them all."

Even thought Memphis are 4-4, the Tigers are very close to being a 6-2 or 7-1 team. Does Black see it that way?

"I feel the same. I feel like they could have won them all except for maybe the first one. They even came back against to Tulane and made it interesting. And the others they just have to close it out.


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