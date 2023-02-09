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Memphis Football Tendencies: Part 3

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

In part 1 of the Memphis Football Tendencies, we looked at the Coming Out Tendencies – First 3 Plays of the Drive. In part 2 we looked at the Field Zone Offensive Drive Breakdown.

Next up, we'll take a look at the Overall Down and Distance Play Tendencies for the 2022 season.


Memphis Tigers Football
Memphis Tigers Football

No matter what the distance the Tigers faced on first down, the majority of the times the ran the ball. More often than not, the Tigers ran the ball on 2nd down too.

Here's a look at all the down and distance tendencies.

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