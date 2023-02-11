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Memphis Football Tendencies: Part 4 Basic Tendencies

Bryan Moss • TigerSportsReport
Publisher
@RivalsBmoss

In part 1 of the Memphis Football Tendencies, we looked at the Coming Out Tendencies – First 3 Plays of the Drive. In part 2 we looked at the Field Zone Offensive Drive Breakdown.Part 3 we looked at the Overall Down and Distance Play Tendencies.

Next up, we'll take a look at the Basic Tendencies for the 2022 season.


For the basic tendencies break down, a Efficient Run/Pass = Any Run/Pass that gains 40% of required yards on 1st down, 50% on 2nd down, and a conversion on 3rd or 4th down.

Big Play is any pass of 15+ yards or a rush of 12+ yards.

Memphis Tigers Football
Memphis Tigers Football (© Tommy Gilligan/USATSI)
After an efficient pass
Play % Yards Per First Down % Big Play % TD %

Run

56.9%

4.1

23.4%

7.5%

5.6%

Pass

43.1%

6.1

32.1%

9.9%

7.4%
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